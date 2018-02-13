Kardeş ülkeden Büyükşehir’e ziyaret

“Öz Yurtta Kardeş Eli” projesi kapsamında kasım ayında Kayseri’den Azerbaycan’a giden Kayserili gençlerden sonra Azerbaycan’dan da 9 kişilik öğrenci grubu Kayseri’ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Azeri öğrencileri kabul ederek bir süre görüştü.

Ziyarete Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün bir bölgesi olan Binegedi Bölgesi Gençlik ve Spor Müdürü Elvin Aslanov da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, iki kardeş ülkenin gençlerinin birbirlerinin kültürünü, tarihini öğrenmeleri ve ilişkileri daha da artıracak şekilde çalışmalar yapmalarının son derece önemli olduğunu belirtti. Başkan Çelik, “Kardeşlerimizi Kayseri’de ağırlamaktan son derece mutluyuz” diye konuştu.

Ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici proje hakkında bilgi verirken Binegedi Bölgesi Gençlik ve Spor Müdürü Elvin Aslanov da, Bakü’de ağırladığımız Kayserili gençlerimiz gibi biz de Türkiye’yi bir başka ülkenin toprakları olarak görmüyoruz. Hedefimiz iki ülke arasında yıkılmaz bir köprü kurulması” dedi.

Proje çerçevesinde Kayseri’ye gelen Azeri gençler de Kayseri ile ilgili görüşlerini dile getirdiler ve Türkiye’de olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Ziyarette Azeri gençler Başkan Mustafa Çelik’e Azerbaycan ve Karabağ’ı simgeleyen çeşitli hediyeler de takdim ettiler.



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