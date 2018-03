“Karların kraliçesi” yeni madalyalar istiyor

Erzurum’da geçen şubat ayında düzenlenen EYOF 2017 ’de snowboard kızlar büyük slalomda üçüncü olarak kürsüye çıkan Aydan , EYOF kış organizasyonlarında madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.Gelen başarılarla beraber hedeflerinin de büyüdüğünü anlatan Aydan, yaptığı açıklamada, her zaman ve her yerde ülkesini en iyi derecede temsil etmek istediğini aktardı.Sıkı bir çalışma döneminden geçtiğini vurgulayan Aydan, bu ay Erzurum’da düzenlenecek puan toplama yarışını en iyi şekilde tamamlayıp, mart ayında Erciyes’te düzenlenecek Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Dünya Kupası ’na katılma hakkını elde ederek kendinin ve ülkesinin adını dünyaya duyurmayı istiyor.Snowboard sporcusu olarak 3 yıldır milli takımda yer aldığını hatırlatan Aydan, ülkesine yaşattığı gururu sürekli hale getirip yeni madalyalar kazanmayı hedeflediğini söyledi.Aydan, her zaman üstüne koyarak en iyi dereceleri elde etmek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:“EYOF 2017’de üçüncü oldum. 16 yıl sonra ilk defa madalya getirdim. Bunun gururu var. Mutluyum. Tabii ki bunlarla beraber hedeflerim de büyüdü. Geçen sene World Cup’ı 2 puanla kaçırdım. Bu seneki hedefim dünya kupası. Toplam 3 Avrupa yarışımız var. İnşallah birincilik ve ikincilik getirirsem buradaki dünya kupasına gireceğim. Hocalarımızın, federasyonumuzun ve kulübümün emekleri benim üstümde çok büyük. Hedefim, çok sayıda ülkenin arasında Türk bayrağını dalgalandırmak ve ilk 16’ya girmek.”AA