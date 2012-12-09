Karşıyaka-Erciyesspor maçı ertelendi

PTT 1. Lig'de İzmir'de saat 19.00'da başlaması gereken Karşıyaka - Kayseri Erciyesspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İzmir Alsancak Stadı'nda oynanması planlanan ve lider Kayseri Erciyesspor ile Karşıyaka'yı karşı karşıya getirecek olan maç öncesi İzmir'de gün boyu şiddetli yağmur vardı. Şiddetli yağışın maç saati olan 19.00'da da devam etmesi üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan yardımcı hakemlerle birlikte saat 19.00'da stadın zemininde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından soyunma odasına giren maçın hakemi Mete Kalkavan kısa bir süre sonra maçın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Karşıyaka - Kayseri Erciyesspor maçı Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar doğrultusunda belirlenecek bir tarihte oynanacak. Karşıyaka ile Kayseri Erciyesspor maçı PTT 1. Lig'de liderliği etkileyebilecek bir karşılaşma. PTT. 1. Lig'de lider Kayseri Erciyesspor'un 27 puanı bulunuyor. Beşinci sıradaki Karşıyaka ise 24 puanda. Karşıyaka bu maçı kazanırsa averajla lider olacaktı.



