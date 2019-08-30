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Kartal 5 yıllık sözleşme imzaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısında forma giyen Ahmet Zekeriyya Kartal profesyonel oldu.

Kartal 5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısında 2014 yılından beri forma giyen 2001 doğumlu genç orta saha oyuncusu Ahmet Zekkeriyya Kartal ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola 2012 yılında Şanlıurfa Gençlikspor’da başlayan Ahmet Zekkeriyya 2014 yılında geldiği Sarı-Kırmızılı takımda profesyonel olmanın heyecanı yaşıyor. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Zekeriyya Kartal alt yapıda oynadığı kategorilerdeki başarısı ile göz dolduruyor.

Kayserispor alt yapısında 6 farklı kategoride forma giyen Ahmet Zekeriyya, 115 maça çıkarken 10 kez gol sevinci yaşadı.
 

İHA

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