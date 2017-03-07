Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartal mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig’de son 6 haftayı namağlup kapatan Kayserispor, hafta sonu lider Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Kartal mesaisi başladı
Sarı-kırmızılılar bu maçtan alacağı puan ya da puanlarla çıkışının tesadüf olmadığını göstermek istiyor.
Ligin ikinci yarısına farklı Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan, Akhisar Belediyespor ile berabere kalan, ardından ise Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Çaykur Rizespor’u mağlup ederek düşme hattının üzerine çıkan Kayserispor, Beşiktaş ile yapacağı maçı düşünmeye başladı. Geçen hafta evinde son dakika golüyle Kasımpaşa ile berabere kalarak 4 haftalık galibiyet serisine son veren sarı-kırmızılılar bu maçta yeniden 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.


Hazırlıklar başladı
Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan lider Beşiktaş ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda hazırlıklar dün başladı.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Anahtar Kelimeler:
KartalSARI KIRMIZILI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.