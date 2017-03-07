Kartal mesaisi başladı

Ligin ikinci yarısına farklı Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan, Akhisar Belediyespor ile berabere kalan, ardından ise Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Çaykur Rizespor’u mağlup ederek düşme hattının üzerine çıkan Kayserispor, Beşiktaş ile yapacağı maçı düşünmeye başladı. Geçen hafta evinde son dakika golüyle Kasımpaşa ile berabere kalarak 4 haftalık galibiyet serisine son veren sarı-kırmızılılar bu maçta yeniden 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan lider Beşiktaş ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda hazırlıklar dün başladı.