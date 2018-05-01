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Kartal mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig’de 32. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor, zorlu randevu öncesinde hazırlıklarına başladı.

Kartal mesaisi başladı
Geçen hafta evinde Aytemiz Alanyaspor’a mağlup olarak Avrupa kupalarına katılma şansını mucizelere bırakan Kayserispor, her şeye rağmen mücadelesini lig bitimine kadar sürdürmek istiyor.
Son haftalarda yaşadığı kayıplarla 5.lik şansını iyice zora sokan sarı-kırmızılılar Beşiktaş deplasmanından puan yada puanlarla dönmeyi hedefliyor.
Alanyaspor maçının ardından 1 gün izin yapan futbolcular dün akşam üstü tesislerde toplanarak Pazar günü 16.00’da deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kayseri Gündem
 
 
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