Kartal’ı elimizden kaçırdık... 2-2

Ligin ikinci yarısında Teknik Direktör Sergen Yalçın nezaretinde çıkışa geçen, akabinde Fenerbahçe ve Galatasaray’ı ardı ardına oynadığı maçlarda mağlup eden Kayserispor, Beşiktaş’ı ise elinden kaçırdı. Sarı-kırmızılılar son dakikalarına önde girdiği maçta 1 puana razı olmak zorunda kaldı.

Vodafone Arena’da oynana karşılaşmada güçlü rakibi karşısında ilk yarıda başa bir mücadele ortaya koyan Kayserispor, rakip kalede daha çok etkili olan taraf oldu. Bunları değerlendiremeyen sarı-kırmızılılar soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gitti.



Maçın ikinci yarısında Beşiktaş’ın baskısına karşı koymayan çalışan temsilcimiz 55. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüne engel olamayınca 1-0 geriye düştü. 64. dakikada Umut Bulut'un golüyle önce beraberliği yakalan sarı-kırmızılılar 82. dakikada Andreas Beck'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Oyunu bu skorla tamamlama adına defansif futbol oynama çabasına giren sarı-kırmızılar 88. dakikada Aboubakar’ın golüne engel olamayınca maçtan 2-2’lik eşitlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.





Yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, 7. maçta da yenilmedi. Ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 5-0 yenilen Kayserispor, bu 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi evinde 4-1 ve Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Kayserispor, Beşiktaş ile de dış sahada 2-2 berabere kaldı.

Bu arada, Kayserispor'un ilk golünü atan Umut Bulut, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, bu golleri Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında kaydetti.

Puanını 27’ye çıkaran Kayserispor, 25. haftada 18 mart cumartesi günü evinde Gaziantepspor’u ağırlayacak.

Haber: Ramazan KARAKUŞ



















Teknik Direktör Yalçın:

Böyle bir deplasmanda alınan bir puan çok önemli"

Kayserispor Teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonunda yaptığı açıklamasında deplasmandan aldıkları bir puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Yalçın, aldıkları bir puanın kendilerini motive ettiğini belirterek, "Küme düşme hattında yer alan bir takımız. Tek düşüncemiz Kayserispor'un kümede kalması. Sevindik mi üzüldük mü anlayamadım. Biz öne geçtik sonra onlar beraberliği sağladı. Böyle bir deplasmanda alınmış bir puan bizim için çok önemli." dedi.

Skor bakımından gidip gelen bir mücadele yaşandığını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Güçlü bir takımla oynadık. Şu ana kadar oynadığımız en güçlü takım Beşiktaş oldu. Zengin bir hücum gücü var. Biz de aynı şekilde karşılık vermeye çalıştık. 5 hücum oyuncusuyla oynuyoruz. Oyunun büyük bölümünde başardık. Zevkli, gollü ve her iki takımın kazanmaya yakın olduğu maç oldu. Ayakta duran, futbol oynamaya çalışan bir Kayserispor vardı. Oyunu çirkinleştirmedik, yerde kalmadık."

"Çok fazla hayalim yok"

Teknik direktör olarak futbol oynadığı Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmak isteyip istemeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, "Teknik direktörlükte çok fazla hayalim yok. Gerçeklerle yüzleşmek benim için mantıklı oluyor. Geleceğim nasıl olur, bilmiyorum. Planlama yapmadım. En zor görevi aldım. Negatif durumda başlangıç yaptık. Çalışarak, mücadele ederek pozitife getirdik. Artık nereye kadar giderse. Her gün benim için yeni bir gün." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şansını değerlendiren Yalçın, "Beşiktaş, Olympiakos'u rahat eleyecektir. Maalesef biraz ismi kalmış. Beşiktaş'ın gücünü ve pozitif oyununu gördüğümde Olympiakos'un işinin zor olduğunu düşünüyorum. Kura şansı çok önemli. Kura şansı da iyi gidiyor. Neden sonu görmesin? İnanılmaz stadı ve seyircisi var. Oyuncuları da yetenekli." diye konuştu.

Beşiktaşlı taraftarların Kayserisporlu oyuncuların fazla yerde kaldığı yönündeki tepkilere değinen Yalçın, "Bizim takım yerde miydi ki ayağa kalkalım. Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamış, kupalar almış biriyim. Beşiktaş'ın sembol oyuncusuydum. Şaşırdım. Zaten oyuncular ayaktaydı." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

