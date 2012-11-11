Kaski önüne geçeni eziyor

Kayseri KASKİ adına Pınar Demirok 24 sayı- 2 ribaund- 2 asist, Latoya Sanders 15 sayı- 9 ribaund, Evanthia Mallsi de 17 sayı- 3 asistle maçı tamamladı. Bu mücadelede ayrıca Yasemin Begüm Dalgalar da 13 sayı- 3 ribaund- 1 asistle çift haneli rakamlara ulaştı.

Beşiktaş'ta ise Jessica Breland 15 sayı- 14 ribaund ile double double yaparken, Gülşah Duman 15 sayı- 4 ribaund, Özge Kavurmacıoğlu 12 sayı- 9 ribaund ve Ayşe İpek Derici de 12 sayı- 8 ribaund ile maçı tamamladı.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyotuna iki takımda iyi başladı ve 4.dakika 8-8 eşitlikle geçildi. Evanthia Maltsi, Latoya Sanders ve Pınar Demirok üçlüsüyle hücumları iyi kullanan Kayseri KASKİ, 17-2'lik seriyle 15 sayılık farkı yakaladı (25-10).

İlk periyotu da 25-14 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte de hücumda iyi bir oyun ortaya koydu. Özge ve Gülşah ile skor üretmeye çalışan Beşiktaş karşısında Kayseri temsilcisi devreyi 48-36 önde tamamlamayı başardı.

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Kayseri KASKİ, üçüncü periyotunu 70-50 üstün geçtiği karşılaşmadan 90-70 galibiyetle ayrılmayı bildi.

