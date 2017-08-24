Kayabağ Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi

Turnuvanın şampiyonu finale kalan Gürlesin Gençlik ile Gümüşpınar Gençlik Spor Takımları karşılaşması sonucu Gürlesin Gençlik takımı oldu. Şampiyon takıma kupasını Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç verdi.



Çekişmeli ve zevkli karşılaşmalara sahne olan futbol turnuvasında oynanan final karşılaşmasını Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, ASKF Genel Başkanı Sayın Musa Soykarcı, Dernek Başkanı Sayın Mehmet Özet ile bölge halkı iştirak ederek karşılaşmaları izlediler.



Turnuvanın şampiyonu Gürlesin Gençlik takımının şampiyonluk kupasını Başkan Büyükkılıç, takım kaptanına verdi. Gürlesin Gençlik oyuncuları, “Anlamlı bir hediyeyi başkanımızın elinden almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Turnuvayı düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Turnuvanın asıl amacı olan dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı her maçta olduğu gibi final maçında da görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Dostluk, Arkadaşlık ve centilmenlik rüzgarları düzenlenen bu turnuvada esmiştir. Arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinin doruk noktaya çıkmıştır. Kayabağ halkının en önemli özelliğinin en önemli halkası “Birlik ve Beraberlik“ duygularının olmasıdır. Aynı mahallede yaşayan bölge halkı günlük stresi ve yorgunluğu bu etkinlikler sayesinde bir nebzede olsa atmaktadırlar. Turnuvaya katılan, bütün takımları ve bütün oyuncuları tebrik ediyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu turnuvanın gerçek galibi ve şampiyonu Kayabağ birlik ve berabirlik ruhu olmuştur” ifadelerini kullandı.



Başkan Büyükkılıç bu tür organizasyonların devam etmesi için sporun ve sporcunun dostu Melikgazi Belediyesi olarak her türlü desteğin verileceğini sözlerine ekledi.