Kayak İl Birinciliği tamamlandı

Erciyes’de düzenlenen müsabakalar minik, küçük, yıldız ve gençler kategorilerinde yapıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalara Kuzey Disiplinlide 21, Snowboardda 29 ve Alp disiplinlide 146 olmak üzere toplamda 196 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

Haber: Ufuk Çamdal

