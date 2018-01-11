Kayak takımımız madalyalara ambargo koydu

Türkiye Kayak Federasyonunun 2018 faaliyet programında yer alan 6 - 7 Ocak 2018 tarihleri arasında Erzurum / Palandöken'de düzenlenen Türkiye Okull Arası alp disiplini, snowboard ve kayaklı koşu yarışmaları tamamlandı.

İlimizi temsilen 40 sporcunun katılım sağladığı yarışmalar sonucunda Snowboard Kombinede; Küçük kızlarda : Nesibe Yağmur Şentürk 1. Yıldız kızlarda : Miray Özsoy 2. Sude Nur Gürbüz 3. Yıldız erkeklerde : Egemen Taşkır 1. Genç erkeklerde : Yasin Armut 4. oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat ESKİCİ Erzurum / Palandöken'de düzenlenen Türkiye Okullar Arası Kayak yarışmalarından başarıyla dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

(Kurum haberi)





