Kayseri 2015 Üniversite Kış Oyunlarına Talip

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Genel Sekreteri Eric Saintrond, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, Genel Sekreter Erdoğan Çelebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu ve Doç. Dr. Atilla Pulur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Metin Özen İle Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, Kayseri Valisi Şerif Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Yılmaz, yaz ve kış dünya üniversite oyunlarını ve dünya üniversite şampiyonalarını düzenleyen FISU heyetini Kayseri'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Yılmaz, ''2011 yılında Erzurum’da yapılan üniversite kış oyunlarını, ülke olarak yüzümüzün akıyla tamamladık. Daha önce ülkemizde gerçekleştirilen Dünya Basketbol Şampiyonası'nın bir ayağı da Kayseri’de gerçekleştirildi. Yine Kayseri’de 2013 yılı içerisinde FİFA U 20 Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek. Bununla ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. Buradan Kayseri'nin uluslararası organizasyonlara hazır hale geldiği anlamı çıkmaktadır. 2015 Üniversite Kış Oyunları'nın ilimizde yapılmasıyla ilgili altyapımızın yeterli olacağını düşünmekteyim. Özellikle Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projemiz 2015 yılı itibari ile tamamlanmış olacak. O nedenle Üniversite Kış Oyunları ile ilgili altyapımız, yeni bir yatırıma gerek kalmaksızın hazır hale gelecek demektir'' dedi.

Vali Yılmaz, Kayseri'de 4 üniversitenin bulunmasının, 50 bine yakın üniversite, 280 bin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi olmasının, yapılacak bu sportif faaliyetlerin bundan sonra Kayseri'de kalıcı bir şekilde hizmetine devam etmesi anlamına geleceğini ve olimpiyat ruhu adına çok önemli bir nokta bulunulduğunu da vurgulayarak, ''İlimizde mevcut yatak kapasitesi 6 bindir. Erciyes Master Planı dahilinde Erciyes bölgesindeki oteller tamamlandığında 5 bine yakın yeni yatak kapasitesi ilavesiyle, yatak kapasitemiz 11 bine ulaşmış olacaktır ki bu her türlü organizasyona ev sahipliği yapabileceğimizi ifade etmektedir. İlimizin de içinde bulunduğu Kapadokya bölgemizdeki imkanları ve sosyal donatıları düşündüğümüzde, bölgesel bir organizasyona çok önemli bir artımız olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle 2015 Üniversite Kış Oyunları'nın ilimizde yapılması ile ilgili olarak, gerek merkezi hükumetimiz tarafından, gerekse mahalli idareler arasındaki işbirliği ve koordinasyonla bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi ümit ediyorum'' diye konuştu.

FISU heyetinin, Erciyes bölgesindeki tesisleri yerinde inceleyerek ve verilecek brifing sonrası oradaki farklılığı göreceklerini kaydeden Yılmaz, ''Konum itibariyle Kayseri Türkiye’nin merkezi yerinde ve ulaşımı kolay yerdedir. Kayak merkezine de ulaşımı en rahat olan yerlerden bir tanesidir. Bu nedenle de yerli ve yabancı misafirlerin rahatlıkla gelebileceği ve konaklayabileceği, vaktini geçirebileceği imkanlara sahip il olma avantajını kullanmaktayız. Katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum'' dedi.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Genel Sekreteri Eric Saintrond da, bugün görecekleri mevcut tesislerle beraber yapılacak olan tesislerin bundan sonrasındaki süreçte de kullanılmasının önemli olduğunu, o nedenle buradaki nüfus potansiyelinin ve özellikle yakın ülkelerden gelenlerin, kayak tesislerinden istifade edilebileceğini bildirdi. Alplerin belli bir doyuma ve doluluğa ulaştığı için yeni alternatif alanların olmasının, kayak sporu adına da çok önemli olduğunu ve Kayseri'yle ilgili geziyi gerçekleştirdikten sonra detaylı bilgi edineceğini söyledi.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Eric Saintrond, Vali Şerif Yılmaz’a federasyonun şiltini verirken, Vali Yılmaz da Saintrond’a ziyaret anısına plaket takdim etti.