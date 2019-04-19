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KAYSERİ AİHL YİNE ŞAMPİYON

Hikmet Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen “3.Kayseri İmam Hatip Okulları Arası Spor Oyunları Projesi” kapsamında yapılan Futbol Turnuvası Genç Erkekler kategorisinde geçen sene olduğu gibi bu sene de şampiyon Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

KAYSERİ AİHL YİNE ŞAMPİYON
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Hikmet GSK tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen İmam Hatip Okulları Arası Spor Oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor. İlk maçında Hasbekli Hafız Mümin Akan AİHL’yi, 2. maçında da Somuncu Baba AİHL’yi yenen Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi, geçen sene olduğu gibi bu senede şampiyonluğu kimseye vermedi. Madalya ve şampiyonluk kupası kulüp başkanı ve aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti Şube Müdürü Atabay Çelik tarafından verildi. Çelik, tüm sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. Aynı kategoride Somuncu Baba AİHL ikinci olurken Hasbekli H.M.A Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

Yıldız Erkekler kategorisinde ise Yunus Büyükkuşoğlu İmam Hatip Ortaokulu şampiyon olurken, Belsin Melikgazi İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu 3. oldu.

 

İHA

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