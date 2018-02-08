Kayseri Birlikspor ilk maçına çıkıyor

Ülke genelinde 350 spor kulübü arasından ilk 12 takım arasına girerek Boks Federasyonu tarafından oluşturulan Boks Ligi’ne katılma hakkı elde eden Kayseri Birlikspor bir yandan haklı bir gurur yaşarken diğer yandan ligde ilk maçında karşılaşacağı ASKİ Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Kulüp Başkanı Faruk Hasetçi 10 yıllık bir kulüp olduklarını belirterek; “Kulübümüz Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde ettiği derecelerle Türkiye’de 12 takım arasına seçilerek ligde oynamaya hak kazandı. Kayserimizin yetiştirdiği 10 yetenekli sporcu ile lige katılıyoruz. Amacımız kentimizi en iyi şekilde temsil ederek sezonu ilk 4 takım arasında tamamlamak ve Avrupa Kulüpler Kupası’na katılmak” diye konuştu.Kayseri Birlikspor Cumartesi günü Ankara’da yapacağı mücadele öncesinde hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Temsilcimiz karşılaşma için bugün yola koyulacak.Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde şu isimler yer alıyor:İdareci Faruk Hasetçi, Antrenörler Sedat Doğangüneş ve Metin Arısoy, Sporcular Murat Çağlıergin, M. Talha Doğan, Y. Emre Üzüm, Mücahit Akargöl, Ali Gül, Cengiz Uymaz, Alperen Oben, H. İbrahim Karaca, H. Nurhak Yiğit ve Yılmaz Kılnamaz.