Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri Birlikspor ilk maçına çıkıyor

Hedef ilk 4 Türkiye Boks Ligi’nde kentimizi temsil eden Kayseri Birlikspor sezonun ilk maçında cumartesi günü Ankara deplasmanında ASKİ Spor Kulübü ile karşılaşacak. Kulüp Başkanı Faruk Hasetçi sezonu ilk 4 takım arasında tamamlayarak Avrupa Kulüpler Kupası’na katılmaya hak kazanacaklarına inandığını söyledi.

Kayseri Birlikspor ilk maçına çıkıyor
Ülke genelinde 350 spor kulübü arasından ilk 12 takım arasına girerek Boks Federasyonu tarafından oluşturulan Boks Ligi’ne katılma hakkı elde eden Kayseri Birlikspor bir yandan haklı bir gurur yaşarken diğer yandan ligde ilk maçında karşılaşacağı ASKİ Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Faruk Hasetçi 10 yıllık bir kulüp olduklarını belirterek; “Kulübümüz Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde ettiği derecelerle Türkiye’de 12 takım arasına seçilerek ligde oynamaya hak kazandı. Kayserimizin yetiştirdiği 10 yetenekli sporcu ile lige katılıyoruz. Amacımız kentimizi en iyi şekilde temsil ederek sezonu ilk 4 takım arasında tamamlamak ve Avrupa Kulüpler Kupası’na  katılmak” diye konuştu. 

Kayseri Birlikspor Cumartesi günü Ankara’da yapacağı mücadele öncesinde hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Temsilcimiz karşılaşma için bugün yola koyulacak.
Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde  şu isimler yer alıyor:
İdareci Faruk Hasetçi, Antrenörler Sedat Doğangüneş ve Metin Arısoy, Sporcular Murat Çağlıergin, M. Talha Doğan, Y. Emre Üzüm, Mücahit Akargöl, Ali Gül, Cengiz Uymaz, Alperen Oben, H. İbrahim Karaca, H. Nurhak Yiğit ve Yılmaz Kılnamaz.

Haber: Ramazan Karakuş
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.