“Kayseri Bitti Demeden Kimse Kayseri'yi Bitiremez”

Ligde geçtiğimiz sezon kötü günler geçiren ancak yapılan yönetim ve hoca değişiklikleriyle ligin bitimine 3 hafta kala ligde kalmayı garantileyen Kayserispor’da yüzler gülüyor. Yaşadığı ekonomik olumsuzluklar nedeniyle zor günler geçiren Kayserispor, devre arasında yönetimde değişikliğe gitmiş ve yapılan kongrede Erol Bedir başkan olarak göreve gelmişti. Başkan Bedir göreve gelir gelmez takımın başına Sergen Yalçın’ı getirmiş ve takıma yaptığı birçok takviyelerle ligin ikinci yarısının flaş takımlarından olmuştu. Daha sonra Sergen Yalçın’ın takımdan ayrılmasıyla göreve Mesut Bakkal getirilmiş ve alınan sonuçlarla düşmesi kesin gözüyle bakılan Kayserispor, ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig’de kaldığını ilan etmişti. Kulüp açısından zor geçen bir sezonu değerlendiren Başkan Erol Bedir, sıkıntılı günler geçirmelerine rağmen başardıklarını ifade ederek, “Spor kamuoyunda Milli Takım Hocamız Fatih Terim’in bir sözü vardır ‘Türkiye bitti demeden bitmez.’ Kayseri’de bitti demeden kimse Kayseri’yi bitiremez. Nitekim öyle oldu, devre arasında sıkıntılı bir dönemde geldik ve bugün ligin bitimine 3 hafta kala lig patentini almış bir Kayserispor olarak Türkiye’nin gündeminde bulunduk. Çok sıkıntılı günler geçirdik ama Allah’a şükürler olsun başardık” ifadelerini kullandı.

“2 yıl sonra Türkiye Kayseri’yi konuşuyor olacak”

Önümüzdeki sezon yaşanılan sıkıntıları tekrar yaşamamak için gayretli bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Erol Bedir, 2 yıl sonra ülkenin ciddi şekilde Kayseri’yi konuşacağını ifade etti. Bedir, “Şimdi önümüzdeki sene bu sıkıntıları bir daha yaşamamak adına ince eleyip sık dokuyarak, hem futbolcu takviyesi hem teknik heyet görüşmesi ve kamplar ile takımın altyapısı konusunda ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde bunları göreceksiniz. İnanıyorum ki şuana kadar arkamızda olan Kayserispor taraftarı, kamuoyu, şehrin bileşenleri yaptığımız işin doğruluğundan hareketle çok daha fazla destek olacaklar. Hedef koymak istemiyorum ama 2 yıl sonra belki 3. yılda ciddi şekilde Türkiye Kayseri’yi konuşuyor olacak” dedi.

“İlk olarak Mesut Hoca ile görüşeceğim”

Ligin son haftasında oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla Teknik Direktör Mesut Bakkal’ın sözleşmesi sona ermişti. Önümüzdeki sezon takımın başına Kayseri’ye yakışır bir teknik direktör geleceğin altını çizen Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ilk olarak Mesut Bakkal ile görüşeceğini belirtti. Görüşmenin olumlu sonuçlandığı taktirde Mesut Hoca ile devam edeceklerini olumsuz olursa Kayseri’ye yakışır bir hoca getireceklerini ifade eden Bedir, “Mesut Hoca ile sözleşmemiz Başakşehir maçı sonrası yasal olarak bitti. Ancak ben kendisiyle de maçtan sonra konuştum, Cuma’ya kadar herkes kendini dinleyecek. Ben bu arada kulübün bütçesini, transfer politikasını, hedefini toparlayıp hoca adaylarıyla görüşeceğim. 150-200 civarında futbolcu adayı varken kamuoyunda çıkan birçok da hoca ismi var. Ama ben ilk olarak önümüzdeki senenin planlamasını Mesut Hoca ile görüşeceğim. Olursa problem yok onunla devam ederiz, olmazsa Kayseri’ye yakışır bir hocayla devam ederiz” diye konuştu.(MİLLİYET.COM.TR)