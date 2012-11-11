Kayseri bu üç maçı düşünüyor!

“Bir galibiyetle iş bitmez” diyen Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinceki, asıl işlerinin bundan sonra başladığını ve galibiyet zincirleri oluşturmaları gerektiğini ifade etti. Deplasmanda oynayacakları Elazığspor maçının önemine değinen Prosinceki, “ Alınan her galibiyet önemlidir. Şu günlerde alacağımız galibiyetler gerçekten çok değerlidir. Önümüzde zorlu maçlar bizi bekliyor. Elazığspor maçı sonrası evimizde oynayacağımız Gaziantep ve Sivas deplasmanı çok önemli. Takımımın geleceği adına bu maçlardan mutlaka iyi sonuçlar çıkarmamız gerekiyor” dedi.

