“Bir galibiyetle iş bitmez” diyen Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinceki, asıl işlerinin bundan sonra başladığını ve galibiyet zincirleri oluşturmaları gerektiğini ifade etti. Deplasmanda oynayacakları Elazığspor maçının önemine değinen Prosinceki, “ Alınan her galibiyet önemlidir. Şu günlerde alacağımız galibiyetler gerçekten çok değerlidir. Önümüzde zorlu maçlar bizi bekliyor. Elazığspor maçı sonrası evimizde oynayacağımız Gaziantep ve Sivas deplasmanı çok önemli. Takımımın geleceği adına bu maçlardan mutlaka iyi sonuçlar çıkarmamız gerekiyor” dedi.
Kayseri bu üç maçı düşünüyor!
Karabükspor maçını kazanarak moral bulan Kayserispor, şimdi üst üste oynayacağı zorlu maçları düşünüyor.
11 Kasım 2012 Pazar 13:11
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