Kayseri'de 2018 yılının ilk spor kulübü kuruldu

Bu sezon İkinci Amatör Futbol Ligi'nin fikstür çekimine katılan Talas Anayurt Spor Kulübü futbolun yanısıra voleybol, basketbol, hentbol, teakwondo ve cimnastik gibi farklı branşlarda da faaliyet gösterecek. Talas'ın gelişim içinde olan bölgesi Anayurt'u merkez olarak belirleyen kulüp faaliyetlerine başladı. Kulüp Başkanlığını Murat Akgöz'ün üstlendiği Talas Anayurt Spor Kulübü'nün yönetimi ise şu isimlerden oluştu:Sinan Yapa (Başkan Yardımcısı), Deniz Ülker (Genel Kaptan), Türker Akçakaya (Futbol Şube Sorumlusu), Volkan Bektaş (Üye), Süleyman Koç (Üye), Kayhan Yılmaz (Üye), Metin Yılmaz (Üye). Öte yandan bu sezon ilk kez Kayseri İkinci Amatör Küme'de ter dökecek olan futbol takımında antrenör olarak Ersin Ülker ile Volkan Bektaş göreve getirildi. Yeni kulüp ile ilgili açıklamalar yapan Başkan Murat Akgöz, ''Yeni yılın ilk günlerinde arkadaşlarım ile beraber Talas Anayurt Spor Kulübü'nü kurmaya karar verdik. Çalışmalara başladık. Kulübümüz sadece futbol değil bir çok spor branşında faaliyet gösterecek. Amacımız, Anayurt bölgesinde oturan gençleri spor kanalize ederek bu bölgeye hizmet etmek'' dedi.