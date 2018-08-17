Kayseri'de amatör futbol heyecanı

Kayseri'de amatör liglerin fikstürü belirlendi. Amatör Spor Kulüplerinin 2018-2019 sezonunda yapacağı karşılaşmaların fikstürü çekilen kura sonunda belli oldu. Kayseri Sümer Amatör Evi’nde yapılan fikstür çekimine Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Süleyman Özçınar, Futbol İl Temsilcisi ve ASKF Üyesi Şevki Dursun, Kayseri İl Hakem Kurul Başkanı Turgay Duman, TFFHGD Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer, Saha Komiserleri Dernek Başkan yardımcısı Mehmet Tokgöünül, ASKF Genel Sekreteri Hürriyet Yücel, amatör kulüp antrenörleri, sporcuları ve yöneticileri katıldı.



Açılış konuşmasının ardından Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A ve B Grupları, Birinci Amatör Küme U19 Gençler Ligi, U17 Ligi ve U14´Ligi fikstür çekimi yapıldı. Fikstür sonrası Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 15-16 Eylül’de start alacak. Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A ve B Grupları ve Birinci Amatör Küme U19 Gençler Ligi 22-23 Eylül’de, U17 Ligi ile U14´Ligi 3-4 Eylül tarihlerinden başlayacak.



İlk olarak 2003-2004 sezonunda başlayan Süper Amatör Küme ilk kez 15 takımla oynanacak. Kayseri Şekerspor’un BAL Ligine katılmayıp Süper Amatör Küme’ye takılmayı tercih etmesi neticesinde; kitapçıkta yer alan “Süper Amatör Küme 14 takımdan fazla olamaz” talimatına rağmen bu sezon 15 takımla oynanacak. Ancak, yine 4 takımın küme düşeceği ligde Kayseri Şekerspor şampiyon olursa ikinci sıradaki takım BAL Ligine terfi edecek.



SÜPER AMATÖR KÜME 1.HAFTA

Kayseri Demirspor-Özvatan Gençlikspor

Kayseri Şekerspor-Kocasinan Şimşekspor

Kocasinan Ülküspor-Akkışla Gençlikspor

Kayseri Gençlerbirliği-Esen Makina Belsinspor

Hacılar Erciyesspor-Gültepespor

Yahyalıspor-Develispor

Kayseri Yolspor-Başakpınar Belediyespor

Erkiletspor (BAY)



1.AMATÖR KÜME A GRUBU

Trabzon 3861spor-Argıncıkspor

Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Sindelhöyükspor

Trend Gayrimenkulspor-Argıncık Esnafspor

Tomarza Belediyespor-Yavuzspor

Sanayi Esnafspor-Buğdaylıspor



1.AMATÖR KÜME B GRUBU

Kayseri Meysuspor-Yeşilhisar Belediyespor

Çamlıca Sağlıkspor-Yahyalı Yerköyspor

Amarat Gençlikspor-Talas Anayurtspor

Yeni Esenspor-Güneşspor

Kayseri Barogücü Enes Gençlikspor

