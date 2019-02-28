Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de bir ilk; Beyzbol Hakem Kursu açılacak

Kayseri'de ilk kez Beyzbol Hakem Kursu açılacak. 23-24 Mart Tarihleri arasında Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi'nde yapılacak kursa 18 yaşını dolduran ve şartları karşılayan herkes katılabilecek.

Kayseri'de bir ilk; Beyzbol Hakem Kursu açılacak

Türkiye Ragbi Federasyonu Beyzbol Teknik Kurul Başkanı Metin Özpeker, Kayseri'de ilk kez düzenlenecek olan Beyzbol Hakem Kursu için başvuraların Türkiye Ragbi Federasyonu'nun www.trf.gov.tr adresli sitesinden yapılabileceğini söyledi. 23-24 Mart tarihleri arasında Kayseri Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi'nde düzenlenecek kurs için gerekli şartları açıklayan Metin Özpeker, ''Kursa 18 yaşını doldurmuş ve lise mezunu olanlar kayıt yaptırabilecek. Kursa katılmak isteyenler savcılık iyi hal kağıdı, sağlık raporu ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nden cezaları olmadığına dair belge ile nüfus cüzdanı fotokopilerini hazırlamaları gerekiyor. Ayrıca kurs ücreti 150 TL olarak belirlendi'' dedi.
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından daha önce farklı illerde düzenlenen ve yoğun ilgi gören hakem kursları tarihte ilk kez Kayseri’de düzenlenecek.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporBeyzbolBeyzbol Hakem KursuSpor Il Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.