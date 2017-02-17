KAYSERİ'DE BİR İLK

Kış sporlarındaki dünya trendlerini Türkiye'ye getirerek ilklere imza atan Erciyes Kayak Merkezi, 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde, son dönemlerin gözdesi olan "Kar Voleybolu" turnuvasına ev sahipliği yapacak.
Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları sonucunda, dünya standartlarındaki tesisleri ve pistleriyle "Evrensel Kış Sporları Merkezi" konumuna gelen Erciyes Kayak Merkezi, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Uluslararası profesyonel sporcuların mücadelesine sahne olacak Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nın 1.turu, ilk kez Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Erciyes'te gerçekleşecek. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Kar Voleybolu Avrupa Kupası etkinliğini, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Erciyes A.Ş. işbirliğiyle yürütecek.
Erciyes etabı 18-19 Şubat'ta Develi Kapı’da
Organizasyona Türkiye, Romanya ve Slovakya gibi ülkelerden 13 Erkek, 10 Bayan olmak üzere 23 takım katılacak. Müsabakalar erkekler ve bayanlar kategorilerinde ayrı ayrı çift eleme usulüne göre oynatılacak. Turnuva sonunda her bir kategoride ilk 8'e giren takımlara para ödülü ve kupaları verilecek. Cev Kar Voleybolu Avrupa Kupası, 18-19 Şubat tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi, Develi Kapı'da yapılacak.
Sekiz ayrı tur olarak düzenlenen 2017 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun yapılacağı ülkeler ise şöyle;
1. Tur - Erciyes Kayseri Türkiye (18-19 Şubat 2017)
2. Tur - Spindleruv Mlyn Çek Cumhuriyeti (25-26 Şubat 2017),
3. Tur - Uludağ Bursa Türkiye (3-5 Mart 2017)
4. Tur - Disentis İsviçre (11-12 Mart 2017),
5. Tur - Kjanska Gora Slovenya (18-19 Mart 2017),
6. Tur - Wagrain-Kleinarl Avusturya (25-26 Mart 2017),
7. Tur - Malbun Lihtenştayn (1-2 Nisan 2017)
8. Tur - Kronplatz / Plan de Corones İtalya (8-9 Nisan 2017)
Kurum Haber
Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları sonucunda, dünya standartlarındaki tesisleri ve pistleriyle "Evrensel Kış Sporları Merkezi" konumuna gelen Erciyes Kayak Merkezi, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Uluslararası profesyonel sporcuların mücadelesine sahne olacak Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nın 1.turu, ilk kez Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Erciyes'te gerçekleşecek. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Kar Voleybolu Avrupa Kupası etkinliğini, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Erciyes A.Ş. işbirliğiyle yürütecek.
Erciyes etabı 18-19 Şubat'ta Develi Kapı’da
Organizasyona Türkiye, Romanya ve Slovakya gibi ülkelerden 13 Erkek, 10 Bayan olmak üzere 23 takım katılacak. Müsabakalar erkekler ve bayanlar kategorilerinde ayrı ayrı çift eleme usulüne göre oynatılacak. Turnuva sonunda her bir kategoride ilk 8'e giren takımlara para ödülü ve kupaları verilecek. Cev Kar Voleybolu Avrupa Kupası, 18-19 Şubat tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi, Develi Kapı'da yapılacak.
Sekiz ayrı tur olarak düzenlenen 2017 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun yapılacağı ülkeler ise şöyle;
1. Tur - Erciyes Kayseri Türkiye (18-19 Şubat 2017)
2. Tur - Spindleruv Mlyn Çek Cumhuriyeti (25-26 Şubat 2017),
3. Tur - Uludağ Bursa Türkiye (3-5 Mart 2017)
4. Tur - Disentis İsviçre (11-12 Mart 2017),
5. Tur - Kjanska Gora Slovenya (18-19 Mart 2017),
6. Tur - Wagrain-Kleinarl Avusturya (25-26 Mart 2017),
7. Tur - Malbun Lihtenştayn (1-2 Nisan 2017)
8. Tur - Kronplatz / Plan de Corones İtalya (8-9 Nisan 2017)
Kurum Haber