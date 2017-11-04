KAYSERi'DE MAÇ GOLSÜZ BiTTi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasla topla buluşan Deniz, topu sağ kanattan ceza sahası içerisine çıkardı. Trabzonspor defansı, erken davranarak topu uzaklaştırdı.
20. dakikada kazanılan köşe atışını kullanan Deniz’in ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen Şamil’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
25. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Mendes ceza sahsına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mendes, ayağından topu aşınca meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.
32. dakikada Kana-Biyik'ın sağ kanattan ortasında Ryan Mendes arka direkte kafayla topu indirdi ancak kaleci Onur, Umut’tan önce topa sahip oldu.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Baki Tuncay Akkın xx, Erdinç Sezertam xx
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Kana-biyik xx, Atila Turan xx, Şamil xx, Badji xx, Deniz xx, Mendes xx, Boldirin xx, Umut xx
Yedekler: Vedat, Gyan, Levent, Espinoza, Güray, Meleg, Stojiljkovic, Erdal, Erkan, Bia
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Trabzonspor: Onur xx, Peraira xx, Durica xx, Uğur xx, Mustafa xx, Okay xx, Onazi ( Sosa dk. 41 ?), Yusuf xx, Bero xx, Castillo xx, N'Doye
Yedekler: Brown, Uğurcan, Kamil, Sgros, , Volkan, Hasan, Hubocan, Abdülkadir, Abdürrahim
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı kartlar: Deniz, Sapunaru (Kayserispor), N’Doye (Tabzonspor)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)