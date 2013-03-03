Kayseri durdurulamıyor

SALİH KAFA VURUŞU İLE TABELAYI DEĞİŞTİRDİ

Bobo'nun yararlanamadığı pozisyonun ardından köşe vuruşunu kullanan Kayserispor'da ceza sahası içinde markajdan kurtulan Salih Dursun, yaptığı kafa vuruşu ile 23. dakikada kaleci Bicik'i avladı ve ev sahibi ekip mutlak 3 puana ihtiyacı olan rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bu golün ardından ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip 38. dakikada bir kez daha Salih ile gol fırsatı yakaladı ancak Salih'in şutunu kaleci Bicik önledi ve ilk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

BURHAN İKİNCİ DE AFFETMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan ekip ise Mersin İdman Yurdu oldu. Giray Burak'ın öğrencileri 46. dakikada Burhan Eşer ile net bir fırsattan Kayserispor kalecisi Ertuğrul'un çabaları ile yararlanamazken 50. dakikada Nobre'nin ara pasında topla buluşan Burhan bu kez affetmedi ve skora denge getirdi.

BOBO MESAİDE

Bu sezon gösterdiği performans ile taktir toplayan Brezilyalı futbolcu Bobo 56. dakikada sahneye çıktı. Golün şokunu çabuk atlatan Kayserispor'da Salih'in ara pasında gelişine bir şut kullanan Bobo skoru 2-1'e taşıdı. Brezilyalı futbolcu attığı bu golle gol sayısı 13'e çıkarttı. Karşılaşmanın 73. dakikasında Ozan İpek'in serbest vuruşu direkte patlarken mücadelede başka gol olmayınca Kayserispor 2-1'lik sonuçla rakibini devirdi ve haftayı üç puanla kapadı.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ve Hüseyin Sabancı'nın yönettiği mücadeleye ev sahibi ekip etkili başladı. Maça ilginin az olduğu gözlenirken ardı ardına rakip kaleyi yoklayan ev sahibi ekipte Brezilyalı golcü Bobo 22. dakikada net bir fırsattan yararlanmadı ve Mersin İdman Yurdu savunması topu kornere gönderdi.