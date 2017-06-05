Kayseri Erciyesspor-Makfitspor: 7-0

Stat: Sümer 2/2 Saha
Hakem Yunus Ünsal
Saha Komiseri: Şahin Dayankaç
Kayseri Erciyesspor U-12: Mecit Kaan Ateş xxx, Aykut Bekdur xxx, Mert Dinç xxx, Emirhan Gökbaş xxx, Serkan Güvercin xxx, Ahmet Mukan xxx, Ethem Efe Akbul xxx, Ali Baran Hisar xxx- Gürkan Durğun, Eren Ege Akbul, Fikret Arda İbiş, Atakan Demirezen, Berkay Temur, Esat Kadir Polat
Makfitspor U-12: Furkan Doğan x, Hasan Akargöl x, Bilal Aydın Güler x, Samet Demir x, Mehmet Arda x, İsmail Can Geze x, Mehmet Emin Bülbül x, Veysel Söğüt x-Berat Demir, Muhammed Zahid Yazık, Alperen Tanrıkulu, Atilla Topuz, Alperen Tekcan, İzzethan Tekin
Goller: Mert Dinç Dk. 19, Ahmet Mukan Dk. 20, 33 ve 45, Ali Baran Hisar Dk. 25, Ethem Efe Akbul Dk. 29, Atakan Demirezen Dk. 50 (Kayseri Erciyesspor)
Hakem Yunus Ünsal
Saha Komiseri: Şahin Dayankaç
Kayseri Erciyesspor U-12: Mecit Kaan Ateş xxx, Aykut Bekdur xxx, Mert Dinç xxx, Emirhan Gökbaş xxx, Serkan Güvercin xxx, Ahmet Mukan xxx, Ethem Efe Akbul xxx, Ali Baran Hisar xxx- Gürkan Durğun, Eren Ege Akbul, Fikret Arda İbiş, Atakan Demirezen, Berkay Temur, Esat Kadir Polat
Makfitspor U-12: Furkan Doğan x, Hasan Akargöl x, Bilal Aydın Güler x, Samet Demir x, Mehmet Arda x, İsmail Can Geze x, Mehmet Emin Bülbül x, Veysel Söğüt x-Berat Demir, Muhammed Zahid Yazık, Alperen Tanrıkulu, Atilla Topuz, Alperen Tekcan, İzzethan Tekin
Goller: Mert Dinç Dk. 19, Ahmet Mukan Dk. 20, 33 ve 45, Ali Baran Hisar Dk. 25, Ethem Efe Akbul Dk. 29, Atakan Demirezen Dk. 50 (Kayseri Erciyesspor)