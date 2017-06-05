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Kayseri Erciyesspor-Makfitspor: 7-0

Kayseri U-12 Futbol Ligi B Grubu'nun namağlup lideri Kayseri Erciyesspor, rakibi Makfitspor'u 7-0 yenerek 8. hafta sonunda puanını 24'e yükseltti.

Kayseri Erciyesspor-Makfitspor: 7-0
Stat: Sümer 2/2 Saha
Hakem Yunus Ünsal
Saha Komiseri: Şahin Dayankaç
Kayseri Erciyesspor U-12: Mecit Kaan Ateş xxx, Aykut Bekdur xxx, Mert Dinç xxx, Emirhan Gökbaş xxx, Serkan Güvercin xxx, Ahmet Mukan xxx, Ethem Efe Akbul xxx, Ali Baran Hisar xxx- Gürkan Durğun, Eren Ege Akbul, Fikret Arda İbiş, Atakan Demirezen, Berkay Temur, Esat Kadir Polat
Makfitspor U-12: Furkan Doğan x, Hasan Akargöl x, Bilal Aydın Güler x, Samet Demir x, Mehmet Arda x, İsmail Can Geze x, Mehmet Emin Bülbül x, Veysel Söğüt x-Berat Demir, Muhammed Zahid Yazık, Alperen Tanrıkulu, Atilla Topuz, Alperen Tekcan, İzzethan Tekin
Goller: Mert Dinç Dk. 19, Ahmet Mukan Dk. 20, 33 ve 45, Ali Baran Hisar Dk. 25, Ethem Efe Akbul Dk. 29, Atakan Demirezen Dk. 50 (Kayseri Erciyesspor)
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