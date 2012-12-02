Kayseri fırsat tepti : 1-1

Geçen hafta Sivas karşısında sahadan 4-2 yenik ayrılan Prosinecki'nin takımı Kayserispor güçlü rakibi karşısına moral bulmak için çıktı. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'de eksik isim bulunmazken, sarı kırmızılılarda Steinsson kadroda yoktu. Kayseri Kadir Has Stadı'ndaki mücadelenimn ilk yarısında iki takım da tam bir konrol futbolu ortaya koydu defanta boşluk vermeyen Kayseri ve Fenerbahçe, uzun toplarda pozisyon bulmaya çalıştı. İlk yarının en önemli fırsatını 43. dakikada Kayseri, Bobo'yla yakalarken, Fenerbahçe, Cristian ile 2 kez gole yaklaştı ama bunlarda Ertuğrul'u geçemedi.

İkinci yarı ise müthiş başladı. 46. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Crsitian, 2 defans oyuncusunu ekrete ettikten sonra çok kötü vurdu ve net bir fırsatı harcadı. 55'te Cristian bir kez daha çok net bir fırsatı daha harcadı. Bu dakikadan sonra Kayserispor’un net pozisyonları gelmeye başladı. Önce Bobo ile Volkan'ı geçemeyen sarı kırmızılılar, maçtaki en net fırsatını 65'te Cleyton ile buldu ama bomboş pozisyonda yine Volkan devleşti.

Net pozisyon kaçırma yarışına 76. dakikada Sow da katıldı. Son haftaların yıldızı bomboş durumda topu auta attı ve takımını öne geçirme fırsatını kullanamadı.

Bir çok pozisyonu kullanamayan Kayserispor, 84. dakikada golü buldu. Hızlı atakta maçın yıldızlarından Bobo, ceza sahası dışından çok sert vurdu ve takımını öne geçirdi. Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'ye attığı gollerle dikkatleri çeken Brezilyalı, sarı lacivertli ekibi yine boş geçmedi.

Fenerbehçe'nin bu gole cevabı da 88. dakikda geldi. Orta sahada kazanılan serbest vuruşta Stoch'un ortasına çok iyi yükselen Kuyt, skoa dengeyi getrien isim oldu. Sarı lacivertliler, son dakikada 1 puanı kurtarsa da 1-1'lik beraberlikle 2 puanlık farkı kapatamadı.