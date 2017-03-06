Kayseri Gençlerbirliği-Isparta 32 Gençlik: 2-0

Türkiye 3. Kadınlar Futbol Ligi 4. Grup'ta şampiyonluğun güçlü adayı Kayseri Gençlerbirliği, kendi sahasında ağırladığı Isparta 32 Gençlikspor'u her iki yarıda attığı goller ile 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

06 Mart 2017 Pazartesi 11:47