Kayseri Gençlerbirliği-Isparta 32 Gençlik: 2-0

Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Muhammed Boylu xxx, Uğur Çelik xxx, Salih Ulusoy xxx
Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül
Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xxx, Elmas Karakaya xxx, Aşkın Durdu xxx, Sümeyye Hilal Kalan xxx, Merve Özdinxxx, Dilan Aslan xx (Dk. 54 Aleyna Gültekin xx), Tahibe Nur Ketük xx (Dk. 60 Sevda Nur Güler x), Şeyma Yücel xxx (Dk. 77 Fatma Gül Özçelik x), Saniye Arslano xx, Ezgi Baysal xxx, Hatice Durmuş xxx
Isparta 32 Gençlik: Melike Gürdal x, EvinToy x, Dilara İpek x, Cansu Buğday xx, Fadime Özdemir x, Derya Demiral xx, Ayşenur Gencer x, Melahat Çayırx, İlayda Kahraman xx, Ayşenur Koç xx, Gizem Şahan xx
Goller: Şeyma Yücel Dk. 12, Ezgi Baysal Dk. 90 (Pen.) (Gençlerbirliği)
Hakemler: Muhammed Boylu xxx, Uğur Çelik xxx, Salih Ulusoy xxx
Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül
Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xxx, Elmas Karakaya xxx, Aşkın Durdu xxx, Sümeyye Hilal Kalan xxx, Merve Özdinxxx, Dilan Aslan xx (Dk. 54 Aleyna Gültekin xx), Tahibe Nur Ketük xx (Dk. 60 Sevda Nur Güler x), Şeyma Yücel xxx (Dk. 77 Fatma Gül Özçelik x), Saniye Arslano xx, Ezgi Baysal xxx, Hatice Durmuş xxx
Isparta 32 Gençlik: Melike Gürdal x, EvinToy x, Dilara İpek x, Cansu Buğday xx, Fadime Özdemir x, Derya Demiral xx, Ayşenur Gencer x, Melahat Çayırx, İlayda Kahraman xx, Ayşenur Koç xx, Gizem Şahan xx
Goller: Şeyma Yücel Dk. 12, Ezgi Baysal Dk. 90 (Pen.) (Gençlerbirliği)