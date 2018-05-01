Kayseri GESK kötü başladı

Turkcell'in ana sponsorluğunda Türkiye Futbol Federasyonunun destek verdiği ve Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 2018 sezonu heyecanı başladı.

Sezonun ilk maçında evinde Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ağırlayan temsilcimiz Kayseri GESK, mücadeleden 5-0 mağlup ayrıldı.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak ve 14 hafta sürecek karşılaşmalar sonunda şampiyon, kupasını 29 Eylül 2018 Cumartesi günü oynanacak son maçlardan sonra alacak. 8 takımın mücadele edeceği lige Çankaya Belediyesi son 5 sezonun şampiyonu olarak başladı.

İHA

