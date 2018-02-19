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Kayseri Hasketbol'dan Mehmetçiğe destek  

Kayseri'de faaliyetlerine devam eden Hasketbol Gençlik ve Spor kulübü sporcuları ve velileri, Afrin'deki harekata katılan Mehmetçiğe destek vermek için hazırladıkları şiir, mektup ve çeşitli malzemelerden oluşan paketleri  bölgeye gönderdi.

Kayseri Hasketbol'dan Mehmetçiğe destek  

Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, sporcuların ve velilerin talepleri doğrultusunda ülkenin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeyi terör gruplarından arındırmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için proje başlattıklarını belirtti.
 
Proje kapsamında hazırlanan mektupları ve şiirleri Afrin'deki Mehmetçiğe gönderdiklerini ifade eden Aksoyak, "Sporcularımız duygu ve düşüncelerini mektup ve şiirlerinde dile getirerek Mehmetçiklerimize iletmek istediler. Bizler de onların bu isteklerini yerine getirmek için öncü olduk. Afrin'de zor şartlara rağmen  askerimizde görevlerini 4 dörtlük yerine getiriyor. Bizde gücümüz yettikçe elimizde ki imkanlarla onlara destek olmaya çalışıyoruz. Amacımız askerlerimize kardeş sevgisini, anne ve baba sıcaklığını ve Türk milletinin aziz desteğini hissettirmek. "dedi
 
Kulüp üyeleri antrenman sonrasında hazırladıkları malzemeleri dualar eşliğinde yetkilileri teslim etti.
 
Kurum Haberi
 

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