Kayseri Hasketbol'dan Mehmetçiğe destek  

Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, sporcuların ve velilerin talepleri doğrultusunda ülkenin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeyi terör gruplarından arındırmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için proje başlattıklarını belirtti.



Proje kapsamında hazırlanan mektupları ve şiirleri Afrin'deki Mehmetçiğe gönderdiklerini ifade eden Aksoyak, "Sporcularımız duygu ve düşüncelerini mektup ve şiirlerinde dile getirerek Mehmetçiklerimize iletmek istediler. Bizler de onların bu isteklerini yerine getirmek için öncü olduk. Afrin'de zor şartlara rağmen askerimizde görevlerini 4 dörtlük yerine getiriyor. Bizde gücümüz yettikçe elimizde ki imkanlarla onlara destek olmaya çalışıyoruz. Amacımız askerlerimize kardeş sevgisini, anne ve baba sıcaklığını ve Türk milletinin aziz desteğini hissettirmek. "dedi



Kulüp üyeleri antrenman sonrasında hazırladıkları malzemeleri dualar eşliğinde yetkilileri teslim etti.



Kurum Haberi

