Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'nin BAL'da 3 temsilcisi olacak

Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri'nin BAL'da 3 takımla temsil edilmesi için çaba sarf ettiğini söyledi.

Kayseri'nin BAL'da 3 temsilcisi olacak

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek toplantı sonrasında Bölgesel Amatör Lig (BAL) ile ilgili kararlar alınacağını ve bunun da kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.
Musa Soykarcı, "Kayseri'yi Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor temsil ediyor. Burada Kayseri'yi üçüncü bir takım daha temsil etmesi adına çabalarım var. Bu karar alınırsa ki, alınması büyük ihtimal Süper Amatör Küme lideri Develispor, önümüzdeki sezon BAL'da mücadele edecek. 20 takımlı olmasını planladığımız Süper Amatör Küme için de alt ligden Tomarza Belediyespor'u almayı planlıyoruz" dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.