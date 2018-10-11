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Kayseri OSB Atletikspor Set Vermedi

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 2.haftasında sahasında oynadığı maçta Adana Voleybol’u set vermeden 3-0 mağlup etti. 

Kayseri OSB Atletikspor Set Vermedi

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, sahasında Adana Voleybol’u ağırladı. Maça hızlı başlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ilk seti 25-9 kazandı. İkinci seti 25-11 ve üçüncü seti 25-15 kazanan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. 

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor sezona 2’de 2 yaparak başladı. Ligin ilk maçında deplasmanda Mersin Üniversitesi Voleybol’u 3-0’lık mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ikinci maçında Adana Voleybol’u 3-0 mağlup ederek 2.Lig 5.Grubun lideri oldu. 

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 3.haftasında Pazar günü deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. 
 

İHA

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