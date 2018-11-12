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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor İlk Mağlubiyetini Aldı

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri temsilcimiz OSB Teknik Koleji Atletikspor ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor İlk Mağlubiyetini Aldı

Ligin 7.haftasında dün Konya’da Ereğli Gençlik Merkezi’ne 3-1 mağlubiyet olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor böylelikle ilk mağlubiyetini aldı. Rakibi karşısında ilk iki seti 26-24 ve 25-22 kaybeden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor üçüncü seti 16-25 kazanarak sette durumu 2-1 yaptı. Dördüncü seti 25-18 kazanan ev sahibi ekip maçı da 3-1 kazanarak Kayseri ekibine ilk mağlubiyetini tattırdı. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Konya Ereğli Gençlik Merkezi karşısında aldığı mağlubiyet sonrası 19 puanla liderliğini sürdürdü. Konya’da dolu tribünler önünde oynana zorlu maçta rakibine mağlup olarak ligdeki ilk mağlubiyetini 7.hafta sonunda alan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kayseri’ye moralsiz döndü. Kayseri OSB Teknik Koleji Teknik Koleji Atletikspor ligin 8.haftasında Pazar günü sahasında ve taraftarı önünde Çukurova Efes’i konuk edecek.
 

İHA

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