Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Maça Hazır

Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 5.haftasında Pazar günü deplasmanda Pema Koleji ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Maça Hazır

Namağlup yoluna devam eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor liderliği kimseye bırakmaya niyetli değil. Oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alan ve liderlik koltuğunda Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor aldığı galibiyetin yanı sıra oynadığı etkili oyun ile dikkat çekiyor.

Hem iç sahada hem de deplasmanlar da rakiplerini tek tek geçen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Pazar günü deplasmanda oynayacağı Konya ekibi Pema Koleji maçı hazırlıkları tamamladı. Bir birinden güçlü rakiplerin oldu. 5.Grupta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Konya deplasmanından galibiyetle dönerek yoluna namağlup devam etmek istiyor.

Sezona en iyi başlangıçlarından birini yapan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, bu çıkışını ve galibiyet serisini devam ettirerek hedefine ulaşmak istiyor. 5.Grupta tek namağlup olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor bu serisini Pazar günü Konya’da sürdürerek 5.haftayı da lider olarak kapatmakta kararlı. Tam kadro olarak Konya Pema Koleji maçına hazır olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yarın Konya’ya gidecek.
Pazar günü Konya Pema Koleji Spor Salonunda oynanacak olan Pema Koleji ile Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor maçı saat 13:00’de başlayacak.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayseri OSBTürkiye Voleybol BayanlarKayseri OSB Teknik Koleji AtletiksporVOLEYBOL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.