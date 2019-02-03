Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor şampiyon oldu

Kayseri Kulüplü Yıldız Kızlar Liginde dün oynanan şampiyonanın final maçında İzzet Öksüzkayaspor’u 3-2 yenen OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulübü yıldız kızlarda Kayseri şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Rakiplerini tek tek geçerek kupanın sahibi olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kayseri’yi önümüzdeki günlerde yapılan olan Türkiye Şampiyonasında temsil edecek. Dün oynanan final maçının ardından şampiyon olan ve dereceye giren takımlara kupaların ve madalyaları takdim edildi. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, “ Kulüplü Yıldız Kızlar Şampiyonasına katılan tüm takımları kutluyorum. Bir birinden güzel mücadele sahne oldu ve sporseverler büyük keyif oldu. Şampiyon takım OSB Teknik Koleji Atletikspor’a ilimizi temsil edeceği Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Dereceye Giren Takımlar:

1. OSB Teknik Koleji Atletik Spor

2. İzzet Öksüzkaya Spor

3. Simge Elektronik Şahin Spor

