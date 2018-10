Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Seriye Devam

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 4. haftasında sahasında ve taraftarı önünde oynadığı güçlü rakibi Kuzeyboruspor'u 3-1 mağlup ederek liderliği kimseye bırakmadı. OSB Spor Salonunda oynanan ve kıran kırana geçen müsabakada rakibini 3-1 mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, hem rakibine ilk yenilgisini tattırdı, hem de 4'de 4 yaparak yenilgisi tek takım konumunda.



5. Grupta tek namağlup takım olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, hedefleri doğrultusunda adım adım ilerliyor. Kuzeyboruspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 12 yaparak liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, maç sonunda galibiyeti doyasıya kutladı.



Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 5.haftasında Pazar günü Konya'da oynayacağı Pema Koleji maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Özhan: " Adımızda Kayseri, arkamızda Erciyes var"

Galibiyetle dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulüp Başkanı Adil Özhan, "Baştan sona çekişmeli bir maç izledik, her iki takımda kazanmayı çok istedi. Galip gelen taraf olduğumuz için mutluyuz. Adımızda Kayseri, armamız da Erciyes var. Kayseri'yi bu seviyede temsil etmek tabii ki gurur verici ama bu şehre şampiyonluk yakışır. Sporcularımız ve antrenörlerimiz sahada cansiparane mücadele ediyor, taraftarımız sağ olsun her maçta -hatta deplasmanlarda bile- yanımızda, sponsorlarımız maddi-manevi desteklerini esirgemiyor hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Şahin:"Önemli bir galibiyet elde ettik"

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Başantrenörü Harun Şahin ise, " Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık, bu seviyede kolay maç yok. Haftaya Konya'da Pema Koleji ile oynayacağız. Sezon sonuna kadar her maça aynı ciddiyetle hazırlanıp sezon sonunda şehre şampiyonluk kupasıyla dönmek tek arzumuz" diye konuştu.