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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Yoluna Namağlup Devam Ediyor

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 6’da 6 yaptı.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Yoluna Namağlup Devam Ediyor

Sezona fırtına gibi başlayan ve fırtına gibi devam eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor tutulmuyor. İç saha ve dış sahada aldığı başarılı sonuçlar ile tek mağlubiyeti olmayan takım olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor liderliğe ambargo koydu. Rakipleri tek tek geçen ve 6 maçın tamamını kazanan Mavi-Beyazlılar dün oynadığı maçta sahasında Tarsus Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi.

Salon: OSB Teknik Koleji
Hakemler: Ömer Açıcı xx İbrahim Cılız xx
Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor: Beyza Dursun xxx İrem Tan xxx Mervenur Oktay xxx Sevcan Eyi xxx Mine Koçyiğit xxx Hande Albayrak xxx Zeynep Ülkü xx Aylin Metex xx Yasenya Hamurcu xxx Zehra Karagöz xx Rabia Nehir Tezcan xx Fatma Nur Birekul xx Neriman Korkmaz xx Eda Ünal xx
Tarsus Belediyespor: Buse Bozkurt xx R. Azra Karabulut xx Türkan Aydın xx Yağmur Bakırcı xx Yaren Yalçın xx Gözde Demirışık xx Rabia Gülü x Esra Uluğ x İzmira Aliyeva x Ece Dilay x Miraç Sayman x
Setler:
1.Set: 25 - 19
2.Set: 25 - 12
3.Set: 25 - 08

İHA

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