Kayseri şampiyonu Başkan Çolakbayrakdar’ı ziyaret etti

Kocasinan Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Sportmen ve centilmen bir anlayış içerisinde evlatlarımız yetişirken diğer taraftan da eğitimlerini en güzel şekilde yerine getirmektedirler. Masa tenisindeki kızlarımız bunun en büyük örnekleridir. Evlatlarımız bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu ve uluslararası arenada ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal marşımızı orada okutturarak, bizleri gururlandırdı. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak bizler de spora ve sporcuya desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, şampiyon olan Kocasinan Şimşekspor U-15 takımına, Amasya Gruplarında başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

Kayseri’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Kocasinan Şimşekspor Kulübü Başkanı Kamil Başkal ise, “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için onları spora yöneltiyoruz. Bu çerçevede belediyemizin verdiği desteklerle daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretin sonunda şampiyon futbolcuları tek tek kutladı ve şampiyonluk kupasını verdi.

Öte yandan Kayseri Amatör Kümenin lokomotif takımlarından olan Kocasinan Şimşekspor U-15 Takımı, Lig maçında oynadığı 9 maçı kazanırken, Play-Off maçında oynadığı 5 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak, Kayseri Şampiyonu oldu. Kocasinan Şimşekspor U-15 Futbol takımı, Amasya’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası bölge grup maçlarında Kayseri’yi temsil edecek. Kocasinan Şimşek Spor U15 Futbol takımı, 23-26 Mart Tarihleri arasında başlayacak şampiyona için Amasya’ya hareket etti.

İHA