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Kayseri Şeker’den Turhalspor’a  destek  talebi

  Turhal medya temsilcileri, Turhal Şeker’i alan Kayseri Şeker Fabrikası’nın, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’dan Turhal Spor’a mali açıdan destek olmasını istedi. Akay, şu anda değil ama ilerleyen zamanlarda bir plan çerçevesinde olabileceğini söyledi.

Kayseri Şeker’den Turhalspor’a  destek  talebi

 
Turhal medya temsilcileri, Turhal Şeker’i alan Kayseri Şeker Fabrikası’nın, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’dan Turhal Spor’a mali açıdan destek olmasını istedi. Akay, şu anda değil ama ilerleyen zamanlarda bir plan çerçevesinde olabileceğini söyledi.
 
Turhal Şeker Fabrikası’na  Kayseri’deki medya temsilcilerinden bir grupla ziyarette bulunan Kayseri  Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,Turhal’da  medya mensuplarıyla kahvaltılı bir toplantı düzenledi.
Toplantıya, Turhal –Tokat ve Kayseri medya temsilcileri katıldı. Toplantıda Turhal Medya temsilcileri Bakan Akay’dan Turhal Spor’a  mali destekte bulunmasını istediler. Başkan Akay da, “Şu anda önce aldığımız fabrikayı bir ayağa kaldırmanın ve kampanya dönemine yetiştirmenin telaşındayız. Hele fabrikamız bir çalışsın kazanmaya başlasın. Sonrasında elbette bir plan dahilinde makul ölçülerde olabilir “ dedi.
 
 

İlter SAĞIRSOY

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