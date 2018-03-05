Kayseri Şekerspor 3. oldu

Ordu’da düzenlenen U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasında Kayseri Şekerspor Güreş takımı üçüncü oldu. 6 gün süren müsabakalara Kayseri Şeker spor güreş takımı 5 sıklette 8 güreşçi katıldı.

Baş Pehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 46 ilden 360 sporcu katıldı. Şampiyona sonrasında Kulüpler arası takım sıralamasına göre, İstanbul BBSK 159 Puan ile birinci, Rize ÇAYKUR SK 119 Puan ile ikinci Kayseri Şekerspor Güreş takımı 78 Puan ile takım halinde üçüncü oldu.



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