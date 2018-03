Kayseri Şekerspor lider tamamladı 3-0

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda Play-Off'u garantileyen iki takım son hafta maçında karşılaştı. Anadolu Yıldızları'nı 3-0 mağlup eden Kayseri Şekerspor namağlup grup lideri oldu. İlk yenilgisini alan Anadolu Yıldızları ise ikinci olarak Play-Off'un yolunu tuttu.



Stat Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Ali Yurtsevenyener xxx, Sertan Seven xxx, Yusuf Uğurlu xxx

Kayseri Şekerspor U-16: Mehmet Eser xxx, Muzaffer Sekmen xxx, Furkan Güler xx (Dk. 50 Hakan Savıcı xx), Emre Ateş xxx (Dk. 73 Emre Erciyes x), Zafer Sunca xxx, Ömer Faruk Karadoğan xxx, Mehmet Akif Gürkan xx (Dk. 47 Bekir Korkmaz xx), Muhammed Emre Halıcı xxx (Dk. 66 Derviş Kocabaş x), Turhan Samet Bozkurt xxx (Hacı Murat Arık xx), Mustafa Furkan Dinçer xx, Batuhan Çetiner xxx

Anadolu Yıldızları: M.Enes Özgen x (Dk. 62 Erkan Akgüneş x), Mehmet Kaya x, Berat Aydemir xx, Osman Göktürk xx, Hasan Can Polat xx, Galip Bayram xx, Ufuk Tatlımısır x (Dk. 73 Mustafa Oktay x), Gökhan Umutlu xx, Karahan Hamurcu x (Dk. 67 Buğra Mağara x), Oğuzhan Şimşek xx (Dk. 75 Mertcan Kılıç x), Muhammed Can Tokat * (Dk. 47 İsmail Aslantaş x)

Goller Turhan Samet Bozkurt Dk. 34, Emre Ateş Dk. 46, Batuhan Çetiner Dk. 64 (K.Şekerspor)

İHA