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KAYSERİ ŞEKERSPORLU MİLLİ GÜREŞÇİ ABDULLAH TOPRAK  SLOVAKYA’YA GİTTİ

Bu yıl Slovakya’da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Grekoromen Genç Güreş Milli takımı Slovakya’ya gitti.

KAYSERİ ŞEKERSPORLU MİLLİ GÜREŞÇİ ABDULLAH TOPRAK  SLOVAKYA’YA GİTTİ

Greko-Romen genç Milli takımımında ülkemizi 63 kiloda Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçi Abdullah Toprak temsil edecek.
Greko-Romen genç milli takım kafile başkanlığını Cebrail Uludağ, antrenörlük görevini ise Mustafa Berber yapacak. Dünya şampiyonasında mücadele edecek kadın milli takımım 17 Eylül, serbest güreş takımının ise 19 Eylül tarihinde Slovakya’ya hareket edeceği bildirildi.

Haber: Ahmet Şan

 
 

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