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Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçi Ekrem Öztürk Dünya Şampiyonu oldu

Brezilya'da düzenlenen Üniversitelerarası müsabakalarda Kayseri Şekersporlu Milli güreşçi Ekrem Öztürk 55 kiloda Dünya Şampiyonu oldu. 

Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçi Ekrem Öztürk Dünya Şampiyonu oldu

Brezilya Dünya Şampiyonasında Ekrem Ozturk 55 Murat Dag- 72 Burhan Akbulak 82 -Fatih Baskoy 97 Kiloda altın madalya kazanmayı başardılar. 
Şampiyonaya Kayseri Şeker spor güreş takımından Ekrem Ozturk 55 kiloda, Fatih Cengiz 77 kiloda katıldı. 

Kayseri Şekerspor onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Brezilya'da düzenlenen Üniversitelerarası müsabakalara katılan Kayseri Şeker sporlu Milli güreşçi Ekrem Öztürk’ün Dünya Şampiyonu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 

İHA

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