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Kayseri Sporu LÖSEV'e Duyarsız Kalmadı

Kayseri Recep Kırçıl 1.Amatör Küme 7.hafta maçında Kayseri Barogücü futbol takımı ile Kayseri Develispor futbol takımı LÖSEV'e duyarsız kalmadı.

Kayseri Sporu LÖSEV'e Duyarsız Kalmadı

Kayseri Barogücü, Güneşspor ile oynadığı maçta lösemi haftasına farkındalık oluşturmk için sahaya beyaz maskelerle çıkarak tribünden alkış aldı. Lösemi haftasında gösterişten ziyade farkındalık yaratmanın daha önemli olduğunu vurgulayan Barogücü Antrenörü İsmail Okumuş, "O çocukların hepsi kardeşimiz. Bizim çocuklarımız. Hepsi tertemiz pırlanta gibi çocuklar. İbrahim Hocamızın böyle bir fikri vardı uzun zamandır. Bizde uyguladık kendisine teşekkür ederiz. Bugün biz sahaya maskelerle çıkıp bu özel haftaya farkındalık oluşturmak istedik. Kayseri kamuoyunda destekleyen çok olur. Bunu bu şekilde idrak ettik" dedi. Barogücü bu maçta rakibini 3-0 mağlup etti.
Diğer yandan Develispor da, Akkışla Gençlikspor ile oynadığı müsabakaya beyaz maske ile çıkarak Lösemi hastalığına dikkat çekti. Develispor bu maçta rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
 

İHA

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