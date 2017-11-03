Kayseri-Trabzon dostluğu kulüp kurdurdu

Ülkemizde futbol sahalarında görmeye alışık olmadığımız bir olay Kayseri'de gerçekleşti. Son yıllarda dostluktan öte kardeşliğe varan bir duyguyla birbirine bağlanan Kayserispor - Trabzonspor dostluğu Kayseri'de Trabzon 3861 Spor ismi ile futbol kulübü açılmasına neden oldu. Yapılan görüşmeler sonucunda Mayıs ayı sonunda Kayseri'de Trabzon Futbol Okulu faaliyetlerine başladı. Süper Amatör Lig'de mücadele eden Himmetdedespor'un ismi ise Trabzon 3861 Spor olarak değiştirilip, Kayseri'de amatör kümede her yaş grubunda faaliyete geçti. Başkan Ali Ak, antrenörler Sedat Bulut, İbrahim Sungur, Gökhan Dursun ve Celal Kösedağ yönetiminde hem futbol okulu hem de amatör kulüp faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.



Dostluk-kardeşlik vurgusu

Kulüp Başkanı Ali Ak, iki şehrin son yıllardaki dostluklarının, kardeşliklerinin kendilerine ilham kaynağı olduğunu söyledi. Ali Ak, "Kayseri-Trabzon dostluğunun, kardeşliği ülkemizde en güzel örneklerden biri. Şehirler arası, kulüpler arası büyük bir çekişme, istenmeyen olaylar gündeme gelirken bizler ise iki şehir, iki kulüp arasındaki dostluğun, kardeşliğin göstergesi olarak önce futbol okulunu Kayseri'de açtık. Daha sonra burada eğitim gören çocuklarımızın amatör kümede resmi maçlara çıkması içinde Himmetdedespor olarak yıllardır faaliyetlerini sürdüren kulübümüzün ismini Trabzon 3861 Spor Futbol Kulübü olarak değiştirdik. Önceliğimiz ve ana hedefimiz çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, topluma, çevreye, ülkeye faydalı birer birey olarak yetişmelerini, spor alışkanlığı kazanmalarını sağlamak. Daha sonra da bu çocuklarımızı Kayseri futboluna, Trabzon futboluna ve ülke futboluna kazandırmaktır" dedi.





Neden Trabzonspor?

Ali Ak, Trabzonspor'un ülke futbolunda Anadolu'nun sesi olduğunu ifade edip, "Trabzonspor, İstanbul hegomonyasına son veren, Anadolu'nun insanının neler yapabileceğini herkese yıllar önce gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Trabzon'un ulusal ve uluslararası arenada başardıkları, üstlendiği misyon bizleri bir Anadolu çocuğu olarak hep gururlandırdı. Anadolu'da futbolun öncüsü Trabzonspor oldu. Ülkeye mal olmuş Trabzon şehri ve Trabzonspor'un son yıllarda Kayseri şehri ve güzide kulübümüz Kayserispor ile olan dostluğu, Trabzon Futbol Okulu'nu ve Trabzon 3861 Spor Futbol Kulübü'nü kurmamıza sebep oldu. Çıktığımız bu yolda da başarılı olmak, çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

