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Kayseri TÜFAD karması Antalya'da

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Merkezi tarafından geleneksel olarak organize edilmekte olan U-12 yaş grubu “2024 Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği” kapsamında Antalya'ya gitti.

Kayseri TÜFAD karması Antalya'da

48 ilin TÜFAD Karmasından oluşan 600 sporcu, antrenörleri, kafile başkanları, TÜFAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Başkanları ve bazı sporcuların aileleri de katıldı.
Kayseri TÜFAD Şubesi tarafından Kayseri'de yapılan seçmeler sonucunda 12 sporcu çeşitli kulüplerden seçilerek Antalya’daki “Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği”ne Kafile Başkanı İshak Kattaş, Takım Antrenörü Gökmen Başoğlu da hazır bulundu. 
Kayseri TÜFAD Şube Başkanı Osman Yozgat yaptığı açıklamada “Çocuğun ve Topun Olduğu Her Yerde TÜFAD Vardır” sloganı ile Antalya’da hazır bulunmuşlardır. Yozgat, bu turnuvada emeği geçen tüm idareci, antrenör ve sporculara teşekkürlerini bildirdi. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi. 
İHA
 
 
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