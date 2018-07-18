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Kayseri UMKE Ekipleri Sütdonduran Kampını Başarı İle Tamamladı

 13-14-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Sütdonduran Kampında, Kayseri, Niğde, Nevşehir UMKE ve Kayseri JAK ekipleri, AFAD 22 dağcı ile 2700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda bir araya geldi. 

Kayseri UMKE Ekipleri Sütdonduran Kampını Başarı İle Tamamladı

Etkinliğin açılış programında İl Sağlık Müdürü Dr. Öğt. Üyesi Ali Ramazan Benli, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney, işadamları ve doğasever vatandaşlar katıldı. 

İl Sağlık Müdürü Benli, Kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonunun önemine değinerek “Şu an Kayseri’de 198 UMKE gönüllüsü, 11. Bölge olarak da Niğde, Nevşehir illeri de dahil olmak üzere toplam 313 gönüllü ile 2010 yılından itibaren bu eğitim ve tatbikat kamplarına devam etmekteyiz’’ dedi. 

Demokrasi Şehitleri anısına yapılan zirve tırmanışı 15 Temmuz gecesi UMKE 11. Bölge Sorumlusu Nazif Gümüşsoy’unda katılımı ile saat 03.00'te başladı, çıkış ve iniş olmak üzere yaklaşık 12 saatte başarıyla gerçekleştirildi. Zirvede İl Sağlık Müdürlüğü adına “GÖKLERE DEĞER BAŞIMIZ 15 TEMMUZ ŞEREF NİŞANIMIZ” pankartı açılarak Demokrasi Şehitleri için dua edildi ve İstiklal Marşı okundu. 
 

İHA

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