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"Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hes Kablo Kayserispor'un yeni sezonda da Süper Lig'de yoluna devam edecek olması kararı alanlara teşekkür etti.

"Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı sayın Nihat Özdemir’e Kayseri halkı olarak şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, "Tüm Kayseri’nin ortak değerleri olan Kayserispor için şehrimizin her tarafını teşekkür afişlerimiz ile donattık. Kadim şehir Kayseri, vefayı ve teşekkürü asla unutmaz. Bir önemli teşekkür de 9 ay önce ateşten gömleği giyerek büyük bir mücadele örneği gösteren Kayserispor başkanı Sayın Berna Gözbaşı'ya" açıklamasında bulundu.
 

İHA

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