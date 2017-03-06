Kayseri Yolspor-Gençlerbirliği: 5-0

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Kayseri Yolspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 5-0 gibi farklı bir skor ile yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.

06 Mart 2017 Pazartesi 11:37