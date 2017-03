Kayseri Yolspor-Gençlerbirliği: 5-0

tat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Birtan Ekren xxx, Erol Can Doğan xxx, Yaşar Özçetin xxx

Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz

Yolspor U-19: Ergin İptaş xxx (Dk. 65 Ersin İptaş xx), Hüseyin Akın xxx, Abdullah Aydilek xxx, Mustafa Alval xxx, Yusuf Nevşehirli xxx, İhsan Yasıt xxx (Dk. 70 S.Emre Gündoğan x), Alperen Kısır xxx, Ümit Ergüner xxx, Mustafa Ekinci xx (Dk. 60 Beytullah Özcan xx), Can Ölçer xxx, Fatih Kılın xxx

Gençlerbirliği U-19: Harun Bayram x, Samed Aydın xx, Batuhan Alan x (Dk. 72 Mustafa Çınar x), Caner Dilli x (Dk. 63 Şafak Aytaş x), Bekir Bendaş xx, Ahmet Özyürek x, Enes Can Kurt xx, Doğukan Balıkçı x, Burak İniş x, Tekin Kılıçoğlu x, Halit Bayram x

Goller: Fatih Kılın Dk. 31 ve 35, Mustafa Ekinci Dk. 54, Beytullah Özcan Dk. 63 ve 76 (Yolspor)