Kayseri’de Badminton sporu yaygınlaşıyor

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Kayseri’de yaklaşık 2 aydır hiçbir spor müsabakaları yapılmıyor. Antrenörler ve sporcular bu zorlu süreçte evlerinde kalarak video konferans yönetimiyle ve bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar.



Kurulduğu günden bugüne kadar Kayseri’de birçok başarıya imza atan Badminton takımında hedef ilerleyen dönemlerde çok büyük.



İlk hedeflerinin Avrupa Şampiyonasına sporcu göndermek olduğu vurgulayan Kayseri Gençlik ve Spor Okçuluk ile Badminton Milli Takım antrenörü Abdurrahman Arslan, “Korona virüsten dolayı çalışmalarımızı uzaktan canlı eğitimle Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri devam ediyoruz. Badminton ile hedeflerimiz büyük. 2015 yılında çıktığımız bu yolda alt yapımızı kurduk ve şimdi de meyvelerini yeni yeni almaya başladık. İlk hedefimiz Avrupa şampiyonasına sporcu göndermek. Badminton ile ilgili planlarımız daha çok kişiye ulaşıp Kayseri’de Badminton sporunu yaymak ve sadece Badminton salonun olmasını planlıyoruz” dedi.

