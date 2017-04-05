Kayseri’den ilk defa 2 sporcu yüzme milli takımına seçildi

Kayseri’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan TOHM’da yetişen 14 yaşındaki Aleyna Nur Sungur ve 16 yaşındaki Süha Özaşır, Türkiye genelinde 375 sporcunun katıldığı Milli Takım Seçme Yarışmaları’nda birinci olarak, milli takıma seçildi. 8-9 Nisan tarihlerinde Yunanistan’ın Atina kentinde yapılacak olan Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek 2 genç sporcu, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yüzmeyi çok sevdiğini söyleyen, Aleyna Nur Sungur, “Milli takıma seçilmekten çok mutluyum. Yüzmekten de mutluyum. Antrenörlerim ve ailem sayesinde buralara kadar geldim. Bizi buralara getirdikleri için antrenörlerime çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım da hiçbir zaman desteklerini eksik etmediler. İleri de ay yıldızlı bayrağımızı göklere çıkarmak istiyorum. Dünyada ülkemizin ismini duyurmak istiyorum. Zaten yüzme çok duyulmayan bir spor. Ben bunun için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

Süha Özaşır ise, milli takıma çağrıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “8 yıldır yüzüyorum. Milli takıma seçildiğim için mutluyum. Benim ilk hedefim milli takıma girmekti. Şimdi ise hedefimiz olimpiyatlar. Yüzme sporu tüm vücudu çalıştıran bir spor. Hem sağlık açısından hem de başarı açısından tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan, genç sporcular Aleyna Nur Sungur ve Süha Özaşır, yarışma öncesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Eskici, “Burada bir başarı varsa sadece kuruma ait bir başarı değildir. Burada bulunan herkese ait bir başarıdır. Özellikle sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kayseri’de bir deniz şehri değil. Kayseri’de deniz yok ama Kayseri’de bir olimpik havuz var. Bu havuzla birlikte başarı gelmeye başladı. Buda sizlerin başarı ve gayreti sayesinde oldu” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin zor dönemlerden geçtiğini ve spor camiası olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya gayret ettiklerini kaydeden Eskici, “Şuanda ülkemizi bir pranga altına almaya çalışıyorlar. Parçalamaya çalışıyorlar. Yok etmeye çalışıyorlar. Bizde spor camiası olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Görevini en iyi yapan, ülkesini en çok sevendir. Biz ülkemizi seviyoruz. Yunanistan’da bir müsabaka yapılacak. Bizim için önemli bir süreç. Milli takımımız adına önemli bir yarış. Bizim şehrimizden de sporcuların katılması ayrı bir gururdur” dedi.