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Kayserigücü FK'da 5 transfer birden

2020-2021 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Kayserigücü Futbol Kulübü yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kayserigücü FK'da 5 transfer birden

2019-2020 sezonunda Birinci Amatör Küme'de mücadele eden ve 42 puanla sezonu tamamlayan Kayserigücü FK, yeni sezonda alınan karar sonrası bir üst lige çıktı. Kararın açıklanmasının ardından yeni sezon için düğmeye basan Sarı-Siyahlılar hem iç transferde hem de dış transferde harekata geçti.

Kayserigücü FK, geçen sezon Esen Makina Belsinspor'da forma giyen Aydemiz Yavuz, Turgut Yetük, Mücahit Baykaldı, Mehmet Akpınar ve Hasan Yazgan'ı renklerine bağladı. Düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Oğuz Doğanyiğit, yöneticiler ve antrenör İsmail Okumuş katıldı.
 

İHA

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