Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserili Ali Doğan, Dünya Şampiyonu Unvanını Korudu

Dünya Şampiyonu unvanlı Kayserili sporcu Ali Doğan, Adana'da düzenlenen Muay Thai Turnuvası'nda İranlı rakibini yenerek unvanını korudu.

Kayserili Ali Doğan, Dünya Şampiyonu Unvanını Korudu

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Star Fight Arena Spor Kulübü sponsorluğunda Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 7 ülkeden 18 sporcu katıldı. Dünya Şampiyonu unvanlı Kayserili sporcu Ali Doğan, İranlı Ahad Ghorbani'yi 3-0 yenerek Dünya Şampiyonu unvanını korudu.

Kayserili sporcu Ali Doğan, yaptığı açıklamada" Bir maçtan daha alnımızın akıyla çıkmak nasip oldu.Adana'da gerçekleşen Profesyonel Muaythai maçını kazandık. Gerek gelerek, gerekse ekran başından destekleyen herkese sonsuz teşekkürler" dedi.
Daha önce Meksika’nın Cancun kentinde büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası 10-19 Mayıs 2018 'de yapılan şampiyonada Ali Doğan Dünya’nın en iyi sporcularının yarıştığı elite klas ve 81 kilo büyük erkekler kategorisinde tüm takiplerini yenerek dünya şampiyonu olmuştu.



 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
ADANAMuay Thai TurnuvasıALİ DOĞANSporHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.